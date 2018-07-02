В Симферополе пройдет митинг против пенсионной реформы

В Симферополе пройдет митинг против повышения пенсионного возраста.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Законопроект может быть принят в первом чтении уже 19 июля.

1 июля митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста прошли в 45 крупных городах России, за исключением тех, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Крым тоже собирался присоединиться к акции протеста. В частности, на 30 июня заявлялся митинг в Феодосии, но местные власти его не согласовали. «Завернули» чиновники и акцию в Севастополе, запланированную на 6 июля. Организаторы подали новую заявку – на 20 июля, ответ пока не получен.

В Симферополе митинг против повышения пенсионного возраста первоначально хотели провести 7 июля на площади Ленина, однако городские власти заявили, что эта площадка уже занята. Тогда было согласовано новое место – в парке имени Гагарина в районе скульптурной композиции «Три грации».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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