«Родился – потерпел – умер – пенсия»: по России прокатилась волна митингов против пенсионной реформы (ФОТО)

По России прокатилась волна митингов против повышения пенсионного возраста: 1 июля на акции протеста вышли жители Дальнего Востока, Сибири, Урала, северных и южный регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие более 500 человек. Они вышли с плакатами «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа», «Родился – потерпел – умер – пенсия» и другими.

Во Владивостоке провели несанкционированное шествие, завершившееся у здания Пенсионного фонда.

В Якутске чиновники пытались заглушить митинг громкой музыкой.

В Омске разразился скандал: митинг организовали представители системной оппозиции. Акция получилась внушительной – в ней приняли участие около 3 тысяч человек. Несистемной оппозиции выступить не дали, а тех, кто пытался прорваться к микрофону, вытолкали со сцены. В Омске требовали отправить в отставку федеральное правительство, но о президенте не вспоминали.

А в Челябинске, наоборот, отставки Владимира Путина потребовали чуть ли не с первых минут митинга.

Экс-председатель российской политической партии «Демократический выбор», а ныне соратник Алексея Навального Владимир Милов заявил, что президент РФ не только был в курсе готовящейся реформы, но сам уже давно ее согласовал. «Нужно быть полным идиотом, чтобы им верить», – заявил Милов, добавив, что на пропаганду через федеральные СМИ тратиться 130 млрд рублей в год: если бы эти деньги направить на пенсию, с лихвой хватило бы всем.

Один из лидеров общественного движения «Стоп ГОК» Василий Московец привлек внимание собравшихся к еще одной проблеме – повышению налога на добавленную стоимость с 18% до 20% и напомнил, что организациям, занимающимся добычей природных ресурсов, возвращают суммы НДС из федерального бюджета.

«РМК (Русская медная компания, пытающаяся построить рядом с Челябинском Томинский ГОК) вернули НДС на сумму, превышающую все остальные уплаченные ею налоги! Оффшорной компании, выкачивающей наши ресурсы! Этих денег хватило бы на пенсии более 100 тысяч южноуральских пенсионеров», – заявил Московец.

Он напомнил, что дома у очередного силовика-кадровика нашли миллионы рублей и предложил одновременно провести обыски у всех подобных «кадровиков»: «Денег хватить на то, чтобы повысить пенсии всем российским пенсионерам», – считает общественник.

Что же касается пенсионного возраста, то, по его мнению, сначала нужно ввести повышение для чиновников и силовиков: «А мы посмотрим, как они будут до этой пенсии доживать, и, может быть, – мы еще подумаем – тоже в этом поучаствуем». Митингующие это предложение горячо поддержали.

Отметим, что некоторые участники акции подходили к фотографам и требовали, чтобы те немедленно удалили их фотографии. В разговоре выяснилось, что они против пенсионной реформы, но не хотят, чтобы кто-то об этом знал.

Напомним, правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет к 2034 году.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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