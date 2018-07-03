В Челябинске пройдет еще одна акция против пенсионной реформы

В Челябинске пройдет еще один митинг против пенсионной реформы.

Как уже сообщал «Новый День», 1 июля около 2 тысяч горожан вышли на акцию протеста, потребовав не повышать пенсионный возраст. Тогда организаторами митинга выступила несистемная оппозиция. На этот раз народ собирает Федерация профсоюзов Челябинской области.

Правда, место и время выбраны не очень удачно. Митинг пройдет с 18 до 19 часов 5 июля на площадке возле арены «Трактор» – место достаточно удаленное, добраться до которого в час пик весьма проблематично.

«Позиция профсоюзов в этом вопросе однозначная: повышать пенсионный возраст без решения других проблем социальной сферы страны сегодня нельзя! – заявили в ФПЧО. – В городах и районах области в этот день также пройдут коллективные действия – шествия, митинги, пикеты в поддержку консолидированной позиции профсоюзов».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.07.18

Пенсионный кризис как шанс. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». / Челябинск против Москвы: в России решили снизить зависимость страны от двух столиц. / Экс-полицейскому дали 11 лет «строгача» за производство амфетамина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»