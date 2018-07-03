Блицкриг по-украински: в «Незалежной» придумали, как победить Россию в газовой войне

На Украине придумали новый план, как побелить Россию в газовой войне. И даже без истерики по поводу «Северного потока -2». Автор идеи – член коллегии украинского госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева.

«Уже есть первая победа в Стокгольмском арбитраже – решение суда о компенсации Украине 2,6 млрд долларов. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов. Считаю, что мы можем арестовать акции «Северного потока-1», примерно 35%. Российская Федерация в лице «Газпрома» имеет 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины», – заявила Яковлева. В первую очередь, речь идет о об акциях компаний-операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный проток-2» – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Поэтому арестовать «Незалежная» ничего не может. Но Яковлева предпочитает об этом не упоминать и развивает дальше план украинского блицкрига, большую часть которого, как всегда, собираются осуществить чужими руками: «Если Украина будет выигрывать, можем двигаться по тому же пути. Как только будут арестованы акции «Северного потока-1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, РФ нечего будет делать».

Отметим, что «Северного потока -2» Яковлева касаться не рискнула – в проекте заинтересована Гермения и ряд других стран, которые на Украине пока числятся союзниками.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.07.18

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