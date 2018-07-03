В Крыму прекратили работу филиалы материкового банка

В Крыму прекратили работу филиалы еще одного материкового банка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», банк «Таатта», зарегистрированный в Якутске, сегодня остановил обслуживание клиентов и ограничил выдачу наличных. Все филиалы закрыты, функционирует только головное отделение в Якутске.

«В залах большие очереди, сотрудники банка отказываются отвечать на вопросы, снять можно не более 30тысяч рублей», – сообщил телеканал «Якутия 24».

АО «Банк «Таатта» занимает 220 место в рейтинге банков России по размеру активов – 8,79 млрд рублей (220-е место в России). По данным Банки.ру, на 1 июня 2018 года его капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) составлял 1,07 млрд рублей, кредитный портфель – 4,20 млрд рублей, обязательства перед населением – 5,14 млрд рублей.

В Крыму у банка 6 филиалов: 3 в Севастополе, 2 в Симферополе и 1 в Ялте.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 03.07.18

Блицкриг по-украински: в «Незалежной» придумали, как победить Россию в газовой войне. / Как кильки в банке: Россия «замариновала» украинские грузы в Азовском море. / Мошенник из Владивостока выманил деньги у 82 человек в Севастополе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»