В Крыму прекратили работу филиалы материкового банка

В Крыму прекратили работу филиалы еще одного материкового банка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», банк «Таатта», зарегистрированный в Якутске, сегодня остановил обслуживание клиентов и ограничил выдачу наличных. Все филиалы закрыты, функционирует только головное отделение в Якутске.
«В залах большие очереди, сотрудники банка отказываются отвечать на вопросы, снять можно не более 30тысяч рублей», – сообщил телеканал «Якутия 24».
АО «Банк «Таатта» занимает 220 место в рейтинге банков России по размеру активов – 8,79 млрд рублей (220-е место в России). По данным Банки.ру, на 1 июня 2018 года его капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) составлял 1,07 млрд рублей, кредитный портфель – 4,20 млрд рублей, обязательства перед населением – 5,14 млрд рублей.
В Крыму у банка 6 филиалов: 3 в Севастополе, 2 в Симферополе и 1 в Ялте.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 03.07.18
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