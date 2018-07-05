Якутский банк «Таатта» лишился лицензии

Центробанк РФ отобрал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таатта». Банк был зарегистрирован в Якутии и по величине активов занимал 220 место в российской банковской системе.

«Проблемы в деятельности кредитной организации Банк «Таатта» АО возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества», – сообщается на сайте ЦБ РФ.

В «Таатта» осуществлялись «схемные» операции и сделки, имеющие признаки совершения уголовно наказуемых деяний. Регулятор дважды направлял в правоохранительные органы информацию о подобной деятельности банка.

Кроме того, руководство и собственники «Таатта» накануне отзыва лицензии предприняли попытку масштабного вывода активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

«В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе кредитной организации Банк «Таатта» АО с рынка банковских услуг», – говорится в сообщении регулятора.

«Таатта» является участником системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии – страховой случай. Вкладчики могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% средств на депозитах, но не более 1,4 млн рублей на одного клиента.

Как ранее сообщал «Новый День», за два дня до отзыва лицензии банк закрыл отделения в Крыму. Работал только центральный офис в Якутске, где собрались длинные очереди из желающих снять деньги. В одни руки кассиры выдавали не более 30 тысяч рублей.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 05.07.18

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