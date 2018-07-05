Минфин РФ пошёл на поводу у ВТО и не поддержал отечественных виноделов

Чиновники из министерства финансов РФ не готовы поддержать российских виноделов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве завернули предложение уполномоченного по правам предпринимателей, председателя совета Союза виноградарей и виноделов России Бориса Титова по взиманию специального сбора с каждой импортной бутылки вина, ввезенной в страну.

«Это нарушение так называемого национального режима для импортной продукции, который предусмотрен правилами ВТО. Фискальная нагрузка вне зависимости от ее форм должна быть одинакова для продукции, произведенной в стране, и импортированной. Это прямое нарушение правил ВТО», – цитируют «Известия» главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

Отметим, что по замыслу автора инициативы, собранные деньги можно было направить на поддержку отечественных виноградарей, так как выделенных из бюджета средств на развитие отрасли явно не достаточно. Госпрограмма развития сельского хозяйства предполагает ежегодную поддержку виноградарей на 1,5 миллиарда рублей. Эксперты считают, что необходимо как минимум 50 миллиардов.

По их подсчетам, с учетом того, что в страну ввозится до 1 миллиарда бутылок алкоголя, то на каждую пришлось бы около 30 рублей специального сбора.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 05.07.18

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