Российское вино подорожает из-за отмены льготного акциза

Минфин России выступил с предложением установить с 2019 года единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское. Если инициативу одобрят, то льготная ставка, которой сейчас облагаются российские вина, будет отменена. Пониженная ставка вводилась для поддержки отечественных виноделов.

Соответствующее предложение значится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», разработанном Министерством финансов РФ. Речь идет об отмене льготной ставки в отношении тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. В случае принятия положительного решения, цены на отечественные вина повысятся.

Кроме того, в ведомстве предлагают отнести к подакцизным товарам виноград, используемый при производстве вина. При этом производителям, использующим виноград собственного производства, Минфин собирается предоставлять налоговые вычеты.

Помимо этого ведомство предлагает приравнять к вину винные напитки, произведенные без добавления этилового спирта. Согласно предложениям чиновников, ставка акциза на такие напитки будет аналогична размеру сбора на игристые вина – 36 рублей за 1 литр в 2019 году.

Как сообщал «Новый День», в начале июня уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в России производителей вин «Абрау-Дюрсо», попросил президента РФ Владимира Путина ввести дополнительный сбор на импортные вина. Данная мера, указывал бизнес-омбудсмен, направлена на развитие российского виноделия.

По оценкам Титова, благодаря новому сбору можно ежегодно выручать до 30 млрд рублей и направлять на поддержку российских виноделов. На сегодняшний день господдержка виноделов составляет около 1,5 млрд рублей в год, но, по мнению Титова, на развитие отрасли нужно не менее 50 млрд рублей ежегодно.

Однако в Минфине РФ отказались поддержать предложение бизнес-омбудсмена, усмотрев в нем нарушение правил ВТО. «Фискальная нагрузка вне зависимости от ее форм должна быть одинакова для продукции, произведенной в стране, и импортированной. Это прямое нарушение правил ВТО», – пояснил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.18

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