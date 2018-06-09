Бизнес-омбудсмен попросил Путина поднять цены на импортные вина

Уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов предложил ввести в России дополнительный сбор на импортные вина. Данная мера, отмечает бизнес-омбудсмен, направлено на развитие российского виноделия. Свое предложение он направил президенту РФ Владимиру Путину, пишут «Ведомости», в распоряжении которых оказался документ.

Заинтересованность Титова очевидна – его семье принадлежит один из крупнейших производителей вин «Абрау-Дюрсо». Он считает необходимым ввести сбор на импортные вина, виноматериалы, коньячные спирты и, возможно, крепкий алкоголь. По оценкам Титова, благодаря новому сбору можно ежегодно выручать до 30 млрд рублей. Эти средства бизнес-омбудсмен предлагает направить на поддержку российских виноделов. На сегодняшний день господдержка виноделов составляет около 1,5 млрд рублей в год, но, по словам Титова, на развитие отрасли нужно не менее 50 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России также считает необходимым защитить российские вина от конкуренции с недорогими импортными винами.

По данным издания, Владимир Путин поручил проработать данный вопрос, написав на письме Титова: «(министру сельского хозяйства) Патрушеву Д. Н. и (помощнику президента) Белоусову А. Р. рассмотреть и доложить». Вместе с тем президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, к которому обратилась газета, заявил, что предлагаемый сбор не будет большим – не более 30 рублей с бутылки. Кроме того, его предлагается вводить не сейчас, а по мере развития виноградарства в стране.

Как писал «Новый День», в январе европейские производители вина сообщили российским импортерам о повышении отпускных цен, которое составит 10-35% в зависимости от страны происхождения вина и его сегмента. Причина – неурожай винограда, вызванный весенними заморозками и жарой минувшим летом. Основные винодельческие регионы Европы оценивают неурожай в 20-50%. Это и привело к повышению отгрузочных цен, рассказал член совета директоров виноторговой компании Simple Сандро Хатиашвили.

По оценкам Simple, в ценовом диапазоне от 0,7 до 5 тысяч рублей за бутылку и премиальном (от 5 тысяч рублей за бутылку) рост будет наименее значительным. По оценке Хатиашвили, он составит 15 и 10% соответственно. Больше всего вырастут цены на вино нижнего (стоимостью до 700 рублей за бутылку) сегмента. В Simple также отметили, что уже в январе рост составлял 25-35%.

За 11 месяцев 2017 года в Россию, согласно данным Федеральной таможенной службы, ввезли 4,1 миллиона гкл вина на сумму в 922,8 млн долларов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.06.18

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