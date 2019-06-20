Кабмин хочет заставить рестораны указывать российские вина на первом месте в меню

В правительстве России предложили очередную меру поддержки российских виноделов. Рестораторов могут обязать выделять отечественные вина в меню и размещать их в приоритетной позиции. Целесообразность введения соответствующего требования к меню кафе и ресторанов велел проработать вице-премьер Алексей Гордеев, сообщает газета «Коммерсантъ».

По сведениям издания, Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить о результатах в кабмин до 18 июля. В Минсельхозе поддержали эту инициативу и заявили о готовности проработать вопрос с заинтересованными госорганами и общественными организациями. В Минпромторге сказали, что не получали поручение. А в Минфине отметили, что не занимаются регулированием правил оказания услуг общественного питания.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, комментируя предложение правительства, выразил надежду, что новая мера поможет преодолеть сложившийся стереотип среди части потребителей о невысоком качестве российских вин.

Впрочем, ряд представителей рынка отнеслись к задумке правительства со скептицизмом. По мнению президента крупного импортера вина Simple Максима Каширина, данная мера не окажет влияние на продажи российского вина и не снизит потребление импортной продукции. Ресторатор Аркадий Новиков, в свою очередь, заметил, что подобные меры не существуют ни в одной стране мира. По его словам, отечественное вино должно конкурировать с импортным ценой и качеством, а не «искусственно созданными мерами».

Как сообщал «Новый День», в конце мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил государственным и муниципальным учреждениям в России закупать импортные вина. Данная мера введена «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия», пояснили в кабмине.

В июне 2018 года в июне бизнес-омбудсмен, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в России производителей вин «Абрау-Дюрсо», призвал президента РФ Владимира Путина ввести дополнительный сбор на импортные вина. Данная мера, заявлял Титов, направлена на развитие российского виноделия. По его оценке, благодаря новому сбору можно ежегодно выручать до 30 млрд рублей и направлять на поддержку российских виноделов. Однако в Минфине РФ отказались поддержать идею Титова, усмотрев в ней нарушение правил ВТО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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