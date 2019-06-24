Минсельхоз одобрил идею введения МРЦ на винные напитки

Минсельхоз поддержал предложение правительства РФ о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на винные напитки. Ведомство готово детально проработать данный вопрос с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли, говорится в сообщении министерства.

Предложение о введении таких мер было озвучено на совещании под руководством вице-премьера Алексея Гордеева. Минсельхоз, ссылаясь на оценки отраслевых экспертов, отмечает, что введение МРЦ на эту продукцию «позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, а также оказать дополнительную поддержку отечественным виноделам и виноградарям, производящим качественную продукцию из местного сырья».

«Представители Минсельхоза принимают активное участие в совещаниях на площадке Минфина, на которых обсуждаются данные вопросы», – сообщили в Минсельхозе. Винным напитком является алкогольная продукция, содержащая не менее 50% виноматериалов.

В настоящее время минимальные цены в РФ устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. Вопрос о введении минимальных цен на вино обсуждается уже много лет. Как писал «Новый День», на прошлой неделе стало известно, что в правительстве рассматривают предложение о поддержке российских виноделов. Рестораторов могут обязать выделять отечественные вина в меню и размещать их в приоритетной позиции. Целесообразность введения соответствующего требования к меню кафе и ресторанов велел проработать вице-премьер Алексей Гордеев.

В конце мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил государственным и муниципальным учреждениям в России закупать импортные вина. Данная мера введена «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия», пояснили в кабмине.

В июне 2018 года бизнес-омбудсмен, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в России производителей вин «Абрау-Дюрсо», призвал президента РФ Владимира Путина ввести дополнительный сбор на импортные вина.

Данная мера, заявлял Титов, направлена на развитие российского виноделия. По его оценке, благодаря новому сбору можно ежегодно выручать до 30 млрд рублей и направлять на поддержку российских виноделов. Однако в Минфине РФ отказались поддержать идею Титова, усмотрев в ней нарушение правил ВТО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.06.19

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