Госорганизациям в России запретили закупать импортные вина

Государственным и муниципальным учреждениям в России запретили закупать импортные вина. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

В документе говорится, что к закупкам для государственных и муниципальных нужд отныне не будут допускаться любые вина, в том числе игристые, ликерные и фруктовые (плодовые), произведенные за границей.

Данная мера введена «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия», отметили в правительстве. В то же время отмечается, что ограничение не распространяется на импортные вина, продаваемые в магазинах и в заведения общепита.

Как сообщал «Новый День», в июне прошлого года уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в России производителей вин «Абрау-Дюрсо», попросил президента РФ Владимира Путина ввести дополнительный сбор на импортные вина. Данная мера, заявлял бизнес-омбудсмен, направлена на развитие российского виноделия. По его оценке, благодаря новому сбору можно ежегодно выручать до 30 млрд рублей и направлять на поддержку российских виноделов. Однако в Минфине РФ отказались поддержать предложение Титова, усмотрев в нем нарушение правил ВТО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.19

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