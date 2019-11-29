Успеть до полуночи: в России хотят продлить время продажи отечественного вина

Время продажи российского вина в магазинах необходимо продлить до 00:00, т.е. реализовывать на час дольше, чем остальные алкогольные напитки. С таким предложением выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Соответствующую норму могут внести в поправки к законопроекту «О виноградарстве и виноделии», который в середине декабря Госдума будет рассматривать во втором чтении, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо АКОРТ в кабмин, Минфин, Госдуму и Совет Федерации. Стоит отметить, что сегодня закон разрешает продавать спиртное в рознице с 08:00 до 23:00, впрочем регионы могут ужесточить это требование.

Участники рынка полагают, что такая мера будет способствовать продвижению отечественного вина, а также сократит потребление суррогатных напитков. Кроме того, как отмечают эксперты, новые правила, предложенные ритейлом, будут стимулировать население переходить на легкий и качественный алкоголь.

Сенаторы уже рассматривают предложение АКОРТ, сообщили изданию в Совфеде.

Как сообщал «Новый День», в июне в правительстве РФ предложили в качестве меры поддержки российских виноделов обязать рестораторов выделять отечественные вина в меню и размещать их в приоритетной позиции. Целесообразность введения соответствующего требования к меню кафе и ресторанов поручил проработать вице-премьер Алексей Гордеев.

В Минсельхозе в свою очередь заявили, что еще одним из инструментов, способствующим продвижению российского вина, может стать зонирование винной полки с отечественной продукцией на полках магазинов. Эта норма уже содержится в законопроекте о «О виноградарстве и виноделии».

Напомним, в конце мая глава правительства Дмитрий Медведев запретил государственным и муниципальным учреждениям в России закупать импортные вина. Данная мера введена «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия», пояснили в кабмине.

В июне 2018 года бизнес-омбудсмен, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в России производителей вин «Абрау-Дюрсо», призвал президента РФ Владимира Путина ввести дополнительный сбор на импортные вина. Эта мера, заявлял Титов, направлена на развитие российского виноделия. По его оценке, благодаря новому сбору можно ежегодно выручать до 30 млрд рублей и направлять на поддержку российских виноделов. Однако в Минфине РФ отказались поддержать идею Титова, усмотрев в ней нарушение правил ВТО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.19

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