Минфин РФ захотел контролировать цены на вина

В будущем году в России может быть установлена минимальная розничная цена (МРЦ) на вино и его производные. Данная инициатива сейчас прорабатывается в Министерстве финансов России совместно с бизнес-сообществом, пишут «Известия».

По данным издания, принятие данной меры нашло поддержку Союза виноделов и виноградарей России, где считают, что это позволит отличить настоящее вино от подделки. При этом виноделы отмечают, что МРЦ на вино должна быть ниже минимальной стоимости игристого вина на 10-15%. Это объясняется различиями в процессах производства.

По словам главы Союза виноделов и виноградарей Леонида Поповича, Ассоциация производителей игристых вин настаивает, чтобы шампанское стоило не менее 202 рублей за бутылку (сейчас 164 рубля). Исходя из этой цифры, вино может обходиться не менее 170-180 рублей.

В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) инициативу не поддержали. Представители данной организации отметили, что ожидать повышение качества вин на прилавках после установления МРЦ не следует. Кроме того, они обратили внимание на низкую конкурентоспособность отечественных производителей по сравнению с зарубежными в условиях ужесточения ценовой политики.

По информации оператора фискальных данных «Такском», на сегодняшний день средняя цена на вина в магазинах по России составляет 370 рублей за бутылку. Тогда как средняя цена на шампанское – 511 рублей, а на водку – 280 рублей.

Как писал «Новый День», в начале июня уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших в России производителей вин «Абрау-Дюрсо», попросил президента РФ Владимира Путина ввести дополнительный сбор на импортные вина. Данная мера, указывал бизнес-омбудсмен, направлена на развитие российского виноделия.

По оценкам Титова, благодаря новому сбору можно ежегодно выручать до 30 млрд рублей и направлять на поддержку российских виноделов. На сегодняшний день господдержка виноделов составляет около 1,5 млрд рублей в год, но, по мнению Титова, на развитие отрасли нужно не менее 50 млрд рублей ежегодно.

Однако в Минфине РФ отказались поддержать предложение бизнес-омбудсмена, усмотрев в нем нарушение правил ВТО. «Фискальная нагрузка вне зависимости от ее форм должна быть одинакова для продукции, произведенной в стране, и импортированной. Это прямое нарушение правил ВТО», – пояснил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.12.18

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