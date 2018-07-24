Крым зальет Китай вином

Продукцию крымских виноделов будут поставлять в Китай. Предполагаемые объемы экспорта – до 100 тысяч бутылок вина в год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму с официальным деловым визитом побывал председатель Китайско-Российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань) КНР, заместитель председателя Санкт-Петербургского филиала предпринимателей КНР в России Фу Лей.

Представитель Поднебесной познакомился с производителями вина в Симферополе и Евпатории. «В Крыму производят хорошее вино, – цитирут Фу Лея «Российская газета». – Мы будем прививать любовь к крымскому вину в Китае».

Кроме того, рассматриваются варианты участия китайских инвесторов в развитии в Крыму сельхозпроизводства.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 24.07.18

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