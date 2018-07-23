Подпольное искусство: небольшие винодельни Крыма и Кубани вынуждены работать в «тени»

В Коктебеле прошел Эногастрономический фестиваль – редкая возможность для небольших виноделен Крыма и юга России познакомить любителей и ценителей качественных напитков со своей продукцией.

В повседневной жизни «встретиться» они могут лишь по счастливой случайности или благодаря «народному радио». Заявить о себе громче и попасть на магазинные полки мешает целый ряд проблем, главная из которых – неподъемное налоговое бремя и отсутствие господдержки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все без исключения участники фестиваля (около полутора десятков виноделен Крыма и Кубани), имеющие небольшие площади виноградников и производящие 2-6 тысяч бутылок в год, признались корреспонденту РИА «Новый День», что работают «в тени», реализуя свою продукцию по друзьям или знакомым. Самые смелые работают через Интернет, отмечая, что такой канал сбыта тоже связан с определенным риском.

«Нет смысла легализовываться. Лицензия стоит 65 тысяч рублей. Однако на ее обслуживание нужно потратить еще около миллиона (дорогостоящее оборудование под ЕГАИС, акцизы и т.д). С нашими объемами мы просто не выживем», – рассказали виноделы из Тамани.

Российские виноделы уже несколько лет борются за смягчение режима налогообложения для вина, произведенного из российской продукции, и говорят о необходимости господдержки, в том числе, на самом высоком уровне, но пока без особых успехов. Поэтому продукцию многих участников фестиваля невозможно купить нигде, кроме как на самой винодельне.

При этом маленькие семейные винодельни могут предложить не просто качественное вино, а авторские образцы, результаты экспериментов. К примеру, винодел из Краснодарского края делает белое вино по кахетинскому способу, когда сбраживание происходит на мезге (в результате оно становится более насыщенным и богатым по вкусу), забытые или даже утраченные вина, восстанавливая на своих небольших площадях (всего 2 – 4 га) сорта винограда, из которого они изначально производились.

Такой «винный винтаж» набирает популярность по всему миру. И крымские виноделы стараются не отставать от тенденций: например, начали выпускать «ледяное вино» (айс-вайн – технология приготовления из винограда, который висит на лозе до заморозков и «подмораживается», в результате вино получается очень свежим и даже чувствуется приятный холодок в аромате) привезли сразу несколько хозяйств, как крупные, так и семейные.

Кроме того, на полуострове попытались напомнить о вине, сделанном из винограда сорта Ркацители, который, по словам, виноделов, забыли совершенно незаслуженно. Это образец из новой линейки, пока не появившейся на прилавках крымских магазинов. Однако на фестивале, где его можно было купить по цене производителя, многие народные дегустаторы вспомнили «вкус детства»: легкий, ненавязчивый, свежий, с едва ощутимой карамельной ноткой.

Для крупных и средних игроков подобные фестивали – чуть ли не единственный способ донести до потребителя информацию о своей продукции и дать возможность приобрести образцы по самой минимальной цене. Участники заявили: жадность торговых сетей иногда переходит все границы – наценки составляют 25%, 50%, а иногда и 100%. «Посетители нашего стенда признались, что приобрели наше вино из классической коллекции в одном из ялтинских магазинов за 800 рублей, в три раза дороже, чем оно стоит в большинстве магазинов Крыма», – рассказала «Новому Дню» сомелье одной из компаний.

Непомерные аппетиты торговых сетей негативно отражаются на конкурентоспособности крымского вина: крымчанам очень непросто пробиться на материк со своей продукцией.

«Недавно нам удалось договориться с крупной российской сетью о поставках нашего вина. Из всех наименований (4 линейки по 10-12 образцов в каждой) ритейлеры отобрали 4-6 позиций красного и 2 белого. Но даже это уже очень хорошо», – отметила сомелье.

Кстати, эта сравнительно небольшая компания умудрилась продать за 3 дня фестиваля более 2 тысяч бутылок своей продукции.

Своими успехами похвастались и раскрученные бренды: например, завод шампанских вин «Новый Свет», перешедший в частные руки, сообщил, что за полгода объем выпуска продукции удалось увеличить на 300 тысяч бутылок, то есть на 40%. Правда, если небольшие винодельни охотно рассказывали, из чего и как они делают свою продукцию, представители «Нового Света» обсуждать источники виноматериала для увеличивающихся объемов и технологии производства отказались.

В целом, по данным организаторов фестиваля, мероприятие вызвало большой интерес у гостей. За три дня его посетили около 5 тысяч человек. Участники в большинстве своем также остались довольны: привезенное вино покупали по несколько образцов сразу, а некоторые наименования – ящиками, у многих не хватило визиток с контактами, и номера просто записывали в телефоны.

Коктебель, Галия Шакирова

Коктебель. Другие новости 23.07.18

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