Крымские виноделы жалуются на торговые наценки и требуют не сравнивать их продукцию с водкой

Публикации за 21.04.17

250 рублей за бутылку – это дорого

Ялта, Апрель 21 (Новый День, Оксана Мурзина) – Крымские виноделы считают, что без поддержки государства и льготных условий винодельческой отрасли полуострова придётся нелегко.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», участники «винной» секции III-его Ялтинского международного экономического форума просят установить льготный режим налогообложения для вина, произведенного из российской продукции, и отменить ЕГАИС на стадии производства.

Виноделы полагают, что данная система контроля над производством в целом актуальна лишь для крепкого алкоголя и водки, где процент подделок очень высок, а на вино распространяются, что называется, по общему принципу. Но отрасль от этого очень страдает: помимо дорогостоящего оборудования, производители платят еще и акцизные сборы, что в итоге отражается конечной стоимости продукции.

Отметим, что ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович высказывал РИА «Новый День» похожую мысль о том, что «ограничения, которые вводятся на водку, не должны транслироваться на вино. Для вина они могли бы быть гораздо мягче».

Свою лепту в формирование ценника вносят и ритейлеры. Торговая наценка сетей, по словам производителей вина, составляет до 80%. В результате крымское вино становится менее конкурентноспособным.

По мнению главы крымского винодельческого хозяйства «Дом Захарьиных» Валерия Захарьина, 250 рублей за бутылку вина из «дешёвого» сегмента – это дорого, в два раза дороже европейских образцов.

Впрочем, с ним не согласился генеральный директор Инкерманского завода марочных вин Сергей Лебедев, считающий такую цену как раз таки минимальной для крымского вина с учётом его себестоимости и наценок продавцов.

Тем не менее, виноделы предлагают законодательно запретить устанавливать торговые надбавки на российское вино выше 30% и ввести нулевую акцизную ставку. Это даст отечественной продукции преимущество и откроет крымским винам путь в магазины материковой России.

Крым. Другие новости 21.04.17

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