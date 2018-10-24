Роскачество поручило специалистам распробовать вина Крыма и Севастополя

Эксперты-дегустаторы оценят качество вин, произведенных в Крыму и Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проведут Роскачество и Минпромторг России. Для него отобрали 300 российских вин, в том числе производимых в Краснодарском крае и Ростовской области. Цена выбранных для исследования вин не превышает 1000 рублей.

«Приоритет при выборе торговых марок для исследования отдавался винам, произведенным только из российского винограда, выпущенным тиражом более 100 тысяч бутылок. Преимущественно в исследование войдет продукция среднего ценового сегмента, доступная широкому кругу покупателей на значительной части территории страны. Цена 75% отобранных вин составляет от 200 до 700 рублей за бутылку», – рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Специалисты оценят вкусовые характеристики вина – чистоту вкуса, интенсивность и послевкусие, а также его цвет и аромат. Результаты исследования станут основой для проекта «Винный гид России» – каталога качественных российских вин с указанием их характеристик.

В Минпромторге поясняют, что «Винный гид» необходим для того, чтобы устранить недоверие потребителей к российскому виноделию.

Напомним, небольшие винодельни Крыма и Кубани вынуждены работать в «тени», а крымские виноделы обвиняют друг друга в воровстве.

Как сообщал «Новый День», бывший генсек СССР Горбачев и Украина едва не угробили виноградарство в Крыму.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 24.10.18

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