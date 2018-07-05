Воры вновь оставили без связи тысячи крымчан

В Крыму продолжают орудовать похитители телефонных кабелей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2500 симферопольцев вновь остались без связи. Стационарные телефоны не работают и у 300 жителей Бахчисарая.

«Крымтелеком» занимается восстановлением линий.

«Необходимые материалы заказаны. Восстановление обойдётся в сумму около 2,4 миллионов рублей», – сообщил технический директор предприятия Максим Волков, добавив, что сотрудники «Крымтелекома» не успевают за ворами и исчерпали уже весь запас кабеля.

Как уже сообщал «Новый День», в конце мая в крымской столице похитители отметились в 11 местах. Из-за их действий симферопольцы не могли дозвониться до «скорой помощи» по короткому номеру «103». Руководству крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи пришлось закупить мобильные номера.

По данному факту было заведено уголовное дело, однако воров так и не нашли.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 05.07.18

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