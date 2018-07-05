Купальщики в Крыму угодили в ледяные объятия: «Низовка» внезапно остудила море на ЮБК

Холодная морская вода разогнала отдыхающих с ялтинских пляжей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», море у берегов Ялты резко остыло. Понижение температуры вызвал апвеллинг – процесс, при котором глубинные воды моря поднимаются к поверхности. Крымчане называют такое явление по своему – «низовка».

По данным Гидрометцентра Крыма, температура морской воды в Ялте составляет 14°С. Сами ялтинцы в популярном городском паблике сообщают, что 3 июля было еще свежее – 12°С. Впрочем, на разных пляжах по-разному.

«Вечером на золотом была градусов 16 в лучшем случае. Вчера в обед Массандра 18°С. сегодня на Соляриусе в 10 утра было 16°С. В Дюльбере вчера 12 часов дня +20°С, освежает после часа плавания», – сообщают горожане.

При этом многие радуются опустевшим пляжам и чистому морю: «Прекрасно! Вода чистая, прохладная».

Низовка не прошла стороной и Феодосию. По сообщению местных жителей, накануне у них тоже резко посвежело. «Да, похолодало море. Кто говорит 14°С, кто 16°С. Сама на море еще не ходила сегодня. Обычно у нас такое бывает в июне. В июле уже редко», – рассказала «Новому Дню» местная жительница.

Отметим, что резкое понижение температуры морской воды произошло также в Краснодарском крае: от Анапы до Сочи. В столице Зимней Олимпиады 2014-го года 4 июля она опустилась с +25°С до +16°С. «У нас в Макопсе второй день ледяная – не сунешься. Кто говорит, что 16°С, а кто и что 13°С -14°С, – сообщили отдыхающие.

Впрочем, крымчане говорят, что через пару дней море вновь станет комфортным для всех.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 05.07.18

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