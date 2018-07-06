На крымские пляжи вернулась тёплая вода – жара усиливается

На выходных в Крыму будет солнечно и очень жарко.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, на полуостров идет настоящая летняя жара.

«Ночные температуры очень высокие до 18°С…20°С со знаком «плюс». На ЮБК – до +23°С. Дневные – 31°С…32°С тепла , в степных и предгорных районах до +33°С…+34°С. Без осадков», – рассказала синоптик.

По данным Любецкой, в некоторых районах Крыма возможны кратковременные и «очень незначительные» дожди.

«Мощных гроз не ожидаем», – сообщила начальник Гидрометцентра Крыма.

Отметим, что от побережья ЮБК отступает неблагоприятное явление «низовка», море начало прогреваться.

«Жизнь налаживается. Если позавчера на ЮБК море существенно похолодало, до +14°С, то со вчерашнего дня температура растет. Сегодня уже +20°С…+21°С. В Севастополе +25°С», – добавила синоптик.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 06.07.18

Камикадзе на поруки не берём: НАТО будет держать Украину на расстоянии. / На Украине нашли идеальный вариант возвращения Крыма и Донбасса. / Блокада Крыма и Донбасса разрушает экономику Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»