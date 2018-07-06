Севастополец на свидании в винограднике убил сожительницу за «недостаток романтизма»

В Севастополе романтическое свидание закончилось летальным исходом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольского Следкома, накануне в виноградниках поселка Голландии был обнажен труп женщины с признаками насильственной смерти.

Позднее был задержан гражданский муж погибшей. Полицейские обнаружили его дома спящим. При этом мужчина даже не переоделся, на нем была одежда со следами крови с места преступления.

39-летний местный житель пояснил, что решил устроить для своей подруги романтический пикник в виноградниках. Однако она, по словам задержанного, перепутала романтику и откровенное пьянство, за что и поплатилась. Вместе с тем мужчина, сам будучи изрядно «подшофе», зверски избил сожительницу и бросил на месте. От полученных тяжких телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

Теперь крымчанину грозит 15 лет тюрьмы. В отношении него заведено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ – умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека.

Следствие настаивает на заключении мужчины под стражу.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 06.07.18

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