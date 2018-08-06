Не вышла из комы: в Симферополе умерла облитая бензином крымчанка

Врачам не удалось спасти 19-летнюю крымчанку, которую поджог ее молодой человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушка умерла в больнице Симферополя, так и не выйдя из искусственной комы, в которую ее поместили медики.

«В результате ЧП она получила очень серьезные травмы – было обожжено 80% тела. В первые дни после происшествия она находилась в больнице Ялты, а потом ее санавиацией перевезли в симферопольскую горбольницу №6», сообщают крымские СМИ.

Как уже сообщал «Новый День», пара поссорилась ночью 28 июля на почве ревности. В ходе конфликта мужчина облил сожительницу бензином и поджег. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».

В 2018 году в Крыму увеличилось количество убийств женщин из ревности и на бытовой почве. Отметим, что только в Севастополе в июле было раскрыто три таких преступления. В начале месяца в виноградниках поселка Голландия был обнажен труп женщины с признаками насильственной смерти. Жительницу Севастополя зверски избил гражданский муж, ранее пригласивший ее на свидание.

В середине июля 57-летний житель Нахимовского района после ссоры ударил сожительницу ножом в шею, женщина скончалась. В конце месяца 49-летний житель Ленинского района на почве ревности нанес гражданской жене множественные колото-резаные раны в разные части тела и головы, от которых севастопольчанка умерла на месте.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.08.18

Продавцы недвижимости в Крыму перестали накручивать цены. / Киев готов «похоронить» «Укрзализныцю», чтобы досадить Москве. / Месть врачей? В Севастополе онкобольной пациентке отказали в помощи. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»