Лайнер «Князь Владимир» поставят на воду в августе

Круизное сообщение между Сочи и Крымом будет возобновлено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», круизный лайнер «Князь Владимир» начнет курсировать между портами уже с августа. Планируется, что он будет единственным судном такого типа, осуществляющим перевозки из Сочи в Крым.

Напомним, первый в 2018 году рейс «Князя Владимира» был назначен на конец апреля, но после ЧП с пожаром его отложили. В компании-туроператоре сообщили о технической неисправности лайнера, и предположили, что в первый рейс судно сможет отправиться только в начале августа.

Сообщение открылось в прошлом году, за сезон, с июня по октябрь, судно совершило 18 рейсов. На 2018 год было запланировано 23 рейса.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.07.18

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