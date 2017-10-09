Прощальный круиз: в Ялте готовятся к встрече «Князя Владимира»

Завтра в Ялту прибудет круизный теплоход «Князь Владимир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне судно вышло из Сочи в Крым.

Это последний в 2017 году круиз теплохода. На его борту находятся 160 пассажиров, в том числе и пятитысячный турист, которому в подарок от компании «Черноморские круизы» досталось проживание в каюте класса люкс и сертификат на ужин в ресторане теплохода.

«Прибытие «Князя Владимира» ожидается завтра рано утром в районе 7:30», – сообщили РИА «Новый День» в ялтинской администрации морских портов.

Теплоход пробудет в Ялте до среды, а после отправится в Севастополь, где также погостит сутки и последует в обратный путь.

Как сообщал «Новый День», 8 и 9 октября в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней и ветра, скорость которого может достигать 25 метров в секунду.

Отметим, что в сентябре из-за шторма уже сорвался многодневный круиз на лайнере «Князь Владимир»: тогда судно вышло из Сочи в Крым, однако из-за действующего штормового предупреждения и поднявшейся волны было вынуждено вернуться в порт отправления.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 09.10.17

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