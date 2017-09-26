Вторник, 26 сентября 2017, 16:40 мск

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Крым

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Девятипалубный круизный лайнер Князь Владимир не смог преодолеть крымский шторм

Девятипалубный круизный лайнер Князь Владимир не смог преодолеть крымский шторм

Из-за шторма сорвался многодневный круиз на лайнере «Князь Владимир».

Как передает корреспондент РИА , накануне судно вышло из Сочи в Крым, однако из-за действующего штормового предупреждения и поднявшейся высокой волны было вынуждено вернуться в порт отправления.

«Основной задачей нашего экипажа является обеспечение безопасности пассажиров, лайнер «Князь Владимир» вернулся в Сочи. Всем пассажирам круиза предложены различные варианты компенсации за изменение маршрута круиза», – сообщила сегодня на своей странице в Facebook пресс-служба ООО «Черноморские круизы».

Как сообщал «новый День», с 26 по 29 сентября на полуострове объявлено штормовое предупреждение: в эти дни будет дуть очень сильный северо-восточный ветер до 27 метров в секунду.

В ночь на 26 сентября из-за шторма на Керченской паромной переправе перестали курсировать паромы. В «Морской дирекции» рекомендуют пассажирам планировать поездки с учетом прогноза погоды.За время простоя на Керченской переправе образовались длинные очереди.

Напомним, штормовая погода может также продлить срок монтажа второй арки Крымского моста. В связи с неблагоприятными погодными условиями Министерство транспорта России собирается увеличить на месяц срок ограничений на проход судов по Керчь-Еникальскому каналу.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.09.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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