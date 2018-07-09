В ОБСЕ с подачи Киева вновь напомнили крымчанам про «невыносимую» жизнь на полуострове

Европейские политики продолжают упорно настаивать на нарушениях прав человека в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник на заседании профильный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам поддержал проект резолюции, посвященный этому вопросу. Документ подготовила украинская делегация в ассамблее.

Авторы резолюции требуют прекратить «искоренение образования на украинском языке, отменить решение об объявлении «Меджлиса крымско-татарского народа», который запрещен в России, экстремистской организацией, освободить Олега Сенцова и всех остальных «крымских активистов», а также провести расследования «всех случаев нарушений прав человека в Крыму».

В числе 17 требований также значатся создание благоприятных условий для независимой работы журналистов, правозащитников и адвокатов, беспрепятственный доступ в Крым международным организациям, институтам и экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, любым правозащитным НПО или СМИ», а также выполнение всех рекомендаций ОБСЕ по вопросу прав человека и основных демократических свобод.

Российская делегация раскритиковала документ и отметила проблемы с математикой у представителей профильного комитета ОБСЕ.

«Например, проголосовало 20 человек, а они считают, что 30», – рассказал член российской делегации, депутат Госдумы Артем Туров.

Как уже сообщал «Новый День», поиск нарушений прав человека в Крыму стал навязчивой идеей организации. При этом представители ОБСЕ в своих домыслах ориентируются лишь на материалы, представленные Украиной. Никто из них за 4 года так и не посетил полуостров.

Между тем, в МИД России неоднократно заявляли, что для посещения Крыма представителями международных организаций нет никаких препятствий – достаточно оформить документы на въезд в РФ. И даже официально приглашали представителей ЕС и ООН на полуостров, но там категорически отвергают подобные предложения.

Берлин. Июль 09, Оксана Мурзина

Берлин. Июль 09. Другие новости 09.07.18

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