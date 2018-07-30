Да неужели? Представители ОБСЕ собираются в Крым

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) изъявили желание приехать в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как Крым стал частью РФ ОБСЕ регулярно предоставляла доклады о нарушении прав человека на полуострове. При этом все отчеты делались удаленно, а за их основу брались голословные заявления Киева. Неоднократно правительство РФ и Крыма приглашало зарубежных экспертов приехать в гости на полуостров для того, чтобы посмотреть, как живут местные жители, но за 4 года после крымского референдума европейские эксперты так этого и не сделали.

Теперь в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации (БДИПЧ ОБСЕ) заявили, что готовы отправить делегацию на полуостров, но для этого иностранным экспертам необходимо получить предварительное приглашение от Киева, а власти Крыма должны обеспечить им допуск с территории Украины.

«Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рассматривает возможность поездки в Крым, чтобы оценить ситуацию с нарушением прав человека на полуострове», заявляют в организации.

По словам постпреда Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, Москва приветствует посещение Крыма международными наблюдателями – при условии соблюдения всех российских законодательных норм.

«Мы много раз говорили, что готовы принять независимых экспертов, и приглашаем все международные организации посетить Крым. Но без России приехать на полуостров не получится, Некоторые получают украинскую визу и с ее помощью пытаются попасть сюда, тем самым недвусмысленно давая понять, что Крым якобы принадлежит Украине. Крым – территория России. Следовательно, приехать на полуостров, не обговорив этот вопрос с Москвой, невозможно», – цитируют «Известия» Мурадова.

В тоже время эксперты отмечают, что заявления ОБСЕ о готовности сформировать миссию наблюдателей для посещения Крыма – хороший сигнал, который может способствовать нормализации отношений России и Запада.

«Многие мои коллеги по ассамблее устали от антироссийской риторики. Несмотря на то, что ОБСЕ говорит о необходимости получения разрешения Киева, по факту все прекрасно понимают, что Крым – неотъемлемая часть России. Подавляющее число крымчан сделало свой выбор на референдуме. И территориальный вопрос окончательно решен. Желательно, чтобы ОБСЕ официально признала этот факт», – призвал депутат бундестага, член Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маркус Фронмайер.

Как сообщал «Новый День», в МИД России неоднократно заявляли, что для посещения Крыма представителями международных организаций нет никаких препятствий – достаточно оформить документы на въезд в РФ.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 29.07.18

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