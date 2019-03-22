«Жалкая позиция»: Европа грозно ломится в открытую крымскую дверь

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов назвал бессмысленным и нелогическим заявление комитета министров Совета Европы с требованием обеспечить всем европейским правозащитным организациям полный и неограниченный доступ на территорию Крыма.

Мурадов счел позицию чиновников ЕС «жалкой»: «Она лишена всякого смысла и логики» (здесь и далее цитаты РИА Новости Крым). Вице-премьер в связи с этим напомнил о многочисленных заявлениях МИД РФ, в которых ведомство приглашало на Крымский полуостров европейских правозащитников и официальные делегации из Евросоюза, но при этом указывало на необходимость соблюдения соответствующего порядка получения виз.

«Они (европейские чиновники – прим. ред.) ставят вопросы, на которые неоднократно получали ответы. Если их представители хотят приехать в регион, который они называют «оккупированным» и «аннексированным», то тогда пусть запрашивают (и в этом я тоже усматриваю отсутствие логики) не Украину и не через украинскую границу посещают Крым», – подчеркнул вице-премьер. Он призвал представителей Евросоюза обращаться к России, которая «окажет содействие, при соблюдении соответствующих визовых процедур, тем чиновникам, которые захотят ознакомиться с положением дел в Крыму». «Те, кто настроен на диалог, на взаимодействие – добро пожаловать в Россию, – сказал Мурадов, отметив, что «всегда есть с кем разговаривать, есть основа, на которой можно вести диалог».

В то же время Мурадов расценил заявление Совета Европы как «подарок антироссийским силам в Европе», которые раздражены тем, что Крым достиг больших успехов в своем развитии в составе России, и горят желанием «удушить» Россию «петлей анаконды». Он указал, что «никакого реального эффекта вся эта политика не приносит», и русофобы в Европе об этом хорошо знают. При этом Мурадов выразил надежду, что европейские чиновники рано или поздно «поймут тупиковый характер своих мыслей и подходов», поскольку, подчеркнул он, «Россию сломить не удастся», а «обострять обстановку и доводить ее до кризиса и конфликта – себе дороже, в этом нет никакого смысла».

Накануне глава комитета министров Совета Европы, глава МИД Финляндии Тимо Сойни выступил с заявлением от имени комитета, в котором потребовал от России пустить на территорию Крыма представителей всех правозащитных структур Совета Европы. По словам дипломата, правозащитники должны иметь возможность беспрепятственно совершать свою деятельность на полуострове, чтобы «реагировать на ухудшение ситуации с правами человека и основными свободами». При этом он не уточнил, о каких именно нарушениях прав человека идет речь.

Ранее в МИД России неоднократно заявляли, что для посещения Крыма представителями международных организаций нет никаких препятствий – достаточно оформить документы на въезд в РФ, но все упирается в то, что зарубежные чиновники и общественники отказываются оформлять свои поездки через Москву. Российская сторона же не пускает их в Крым в нарушение российских законов. Европейские представители в итоге предпочитают обвинять Москву в недопуске на полуостров вместо того, чтобы оформить российскую визу.

Симферополь, служба информации РИА «Новый день»

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