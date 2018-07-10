Главгосэспертиза одобрила реставрацию самого романтичного объекта Крыма

Проект реставрации самого известного замка Крыма получил ободрение крымского филиала Главгосэкспертизы России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

«По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», – сообщает пресс-служба ведомства, отмечая, что работы будут выполнены без изменения особенностей «Ласточкиного гнезда».

Как уже сообщал «Новый День», угроза разрушения нависла над замком, построенным в 1912-м году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда для барона Штейнгеля, 5 лет назад. В фундаменте здания были обнаружены трещины, однако серьёзных восстановительных работ не проводилось, всё ограничивалось разговорами.

Средства в размере 132,4 миллионов рублей выделили в 2016-м году в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Противоаварийные работы начались спустя год – в мае 2017-го. К сентябрю Аврорину скалу, на которой стоит «Ласточкино гнездо», и сам замок укрепили.

До 2019-го года планируется отреставрировать исторические декоративные элементы на уровне первого этажа и поздние декоративные элементы фасадов, перемычек оконных и дверных проемов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров, стен первого этажа, выполненных из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхних поясов башни. А для лучшего восприятия объекта в темное время скалу и сам замок подсветят.

Отметим, что в феврале 2018-го года замок «Ласточкино гнездо» попал в рейтинг самых романтичных зданий мира по версии британского издания «The Telegraph», заняв 14-ю строчку и из 17.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 10.07.18

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