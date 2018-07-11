Киевский эксперт: Для членства в НАТО Украине придётся признать Крым и вернуть чужие территории

Украине придется смириться с российским статусом Крыма и прекратить военный конфликт с республиками Донбасса, если в «Незалежной» намерены получить членство в НАТО. Об этом заявил украинский политический эксперт Игорь Петренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вступление в альянс предусматривает отсутствие территориальных конфликтов, поэтому Киеву придется отказаться от претензий на полуостров и Донбасс.

В то же время ситуацией могут воспользоваться соседние страны, которые продолжат «разбор» Украины на части: «По сути, вступление в НАТО может означать для нас отказ от значительной части нашей территории. Условно говоря, мы отказываемся от Крыма, Донбасса, но попутно, например, мы должны будем также отказаться от части территории, на которые имеет претензии, скажем, Румыния. Очень сомневаюсь, что они не воспользуются таким шансом, понимая, что мы можем стать членом альянса, только если не имеем территориальных претензий от соседей», – считает Петренко.

По мнению эксперта, в ближайшие 20 лет Украина не сможет добиться членства в НАТО. Петренко уверен, что в альянсе даже и не подумают пойти властям Киева навстречу и сделать уступки по предъявляемым требованиям.

«Вопрос вступления в ЕС и НАТО – это исключительно политические манипуляции Порошенко, который пытается строить свою предвыборную кампанию на подобных лозунгах. Уже не раз говорили о технологии, при которой выборы можно совместить с референдумом, на котором поставят вопрос, условно говоря, если ты за вступление в ЕС и НАТО, тогда голосуй за Порошенко», – цитируют украинские СМИ эксперта.

Киев, Леонид Маковецкий

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