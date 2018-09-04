Киев дразнит Москву полигонами НАТО у границ России

На Украине намерены конституционно закрепить возможность размещения военных баз НАТО на территории страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр иностранных дел страны Павел Климкин предполагает, что изменения в законодательство будут внесены перед тем как Украина получит членство в альянсе и ЕС.

Напомним, в Киеве неоднократно подчеркивали: страна должна держать курс на вступление в НАТО и ЕС. Накануне президент «Незалежной» Петр Порошенко предложил рассмотреть Верховной раде законопроект, который предусматривает закрепить антироссийский политический курс в конституции. Одно из его предложений – выгнать Черноморский флот из Крыма, прекратив действие положения о предоставлении баз в аренду иностранным военным формированиям. По задумке Порошенко, на альянс этот запрет распространяться не будет.

Климкин так же считает, что изменения в конституцию Украины надо вносить и в части работы судов: в ЕС действует Европейский суд, а значит и Киеву надо учесть его в судебной системе страны.

Между тем, несмотря на оптимистичные заявления киевских политиков, эксперты считают, что планы руководства Украины получить членство в Европейском союзе и НАТО являются обычным предвыборным популизмом. По мнению украинского политического эксперта Игоря Петренко, «Незалежная» не сможет добиться членства в альянсе как минимум ближайшие 20 лет.

Кроме того, такой политический курс грозит Украине дальнейшим распадом: вступление в НАТО возможно только при отсутствии территориальных конфликтов, поэтому Киеву придется отказаться от претензий на Крым и Донбасс. Ситуацией также смогут воспользоваться ближайшие страны, к примеру, Румыния, и «запросить» у руководства Украины некоторые территории.

Вместе с тем, президент Порошенко ради сохранения власти может серьезно спровоцировать эскалацию конфликта между Москвой и Вашингтоном, предоставив украинскую территорию под размещение войск НАТО.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 04.09.18

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