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Понедельник, 3 сентября 2018, 17:18 мск

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Порошенко собирается выгнать российский флот из Крыма

Президент Украины Петр Порошенко собирается выгнать Черноморский флот из Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для этого глава «Незалежной» предложил Верховной раде изменить Конституцию. Представитель президента Украины в раде Ирина Луценко пояснила, что речь идет о положении, которое предусматривает использование военных баз иностранными военными формированиями на условиях аренды.

Так как на Украине все еще считают Крым «украинской территорией», то в представлении Порошенко и его представителей, после изменения Конституции размещение Черноморского флота на полуострове станет якобы незаконным.

Напомним, в 2010 году действовавшие на тот момент президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали Харьковские соглашения. Украинская сторона получила скидку на газ – цена топлива снизилась на 100 долларов, а российский флот получил возможность размещаться в Крыму до 2042 года. После воссоединения Крыма с Россией, необходимость в аренде исчезла, и президент России Владимир Путин денонсировал соглашения с Украиной по Черноморскому флоту.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 03.09.18

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