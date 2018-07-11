«Скорее всего» через год: Обустройство набережной и очистка русла реки Салгир откладываются

Работы по очистке русла Салгира от многолетнего мусора ориентировочно начнутся в следующем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр Симферополя Игорь Лукашев.

«Мы заложили в этом году деньги на проект по очистке Салгира. На сегодня он сдан в экспертизу. Она двойная – обычная и природоохранная. Мы предполагаем, что ещё около двух месяцев проект будет находиться в экспертизах. К сентябрю у нас будет проект. Мы будем понимать, где чистить и как, способ и стоимость. Это касается не только Салгира, но также Малого Салгира и Славянки. Скорее всего, мы начнём эти работы в следующем году», – цитируют градоначальники крымские СМИ.

Напомним, что Игорь Лукашов, занявший кресло симферопольского мэра в конце сентября прошлого года, заявлял, что в числе его первоочередных задач будет очистка Салгира и приведение в порядок центра города, в том числе, дорожный ремонт.

В конце декабря прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что к полномасштабной реконструкции набережной реки новые власти Симферополя приступят уже в 2018 году. По словам Аксенова, стоимость проекта составит около 500 миллионов рублей.

На эти деньги полностью заменят тротуарную плитку, дорожки и площадки, бордюры, ступени лестниц; все существующие ограждения набережной и мостов; гранитные плиты под ограждением; фонари; подпорные стены вдоль реки; гранитные ступеньки на мосту, сделают велодорожки из мелкозернистого цветного асфальтобетона, установят новые ограждения вдоль набережной, обновят семь пешеходных мостов, реконструируют подпорные стены вдоль реки, установят системы видеонаблюдения, построят два общественных туалета, организуют детские, спортивные площадки и зоны для отдыха, отреставрируют ливневую канализацию, высадят новые деревья, сделают новое освещение, оснастят Wi-Fi. В случае нехватки средств, недостающее собирались попросить у застройщиков, планирующих строить свои объекты возле набережной.

Глава Крыма поручил министерству строительства и архитектуры совместно с администрацией Симферополя до 1 августа предоставить архитектурно-градостроительному совету Крыма уточнённую проектно-сметную документацию по реконструкции набережной реки Салгир.

Грандиозных работ на набережной пока не наблюдается. Впрочем, мэр крымской столицы заявил, что на отдельных участках ремонт все же идет уже сейчас.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 11.07.18

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