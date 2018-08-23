Чистоту симферопольского Салгира оценили в 100 миллионов рублей

Власти Симферополя озвучили сумму, которая потребуется для очистки рек города: более 100 млн рублей.

По словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, точная сумма станет известна после того, как проект пройдет этап экспертизы. Не решен пока вопрос и с источником финансирования: деньги могут быть выделены из республиканского или федерального бюджета.

Как уже сообщал «Новый День», власти планируют начать работы по очистке русла Салгира от мусора в 2019 году. Скопившиеся в реке отходы вызывают недовольство у горожан. И не только из-за неприятного вида: в правительстве Крыма сообщали о случаях, когда мусор задерживал течение воды, что приводило к подтоплению домов, расположенных у русла Салгира.

Еще одним затратным проектом в Симферополе станет строительство канализационного коллектора, запланированного в рамках ФЦП. На полный объем работ, в том числе проектирование, выделено более 11,1 миллиардов рублей. Из которых на само строительство направят 10,5 миллиардов рублей.

«Имеющаяся система канализования уже давно исчерпала свои проектные мощности, ряд микрорайонов вообще не имеют централизованного водоотведения. На сегодня в Симферополе, по оценкам специалистов, постоянно живет полмиллиона человек. Создается огромная нагрузка на действующую систему, итог – регулярные аварии. Ввод в эксплуатацию нового коллектора даст необходимый «запас прочности» для дальнейшего развития крымской столицы», – сообщил Лукашев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.08.18

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