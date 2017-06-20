Мусор может похоронить карьеру симферопольских чиновников

Ситуация с уборкой мусора в Симферополе по-прежнему оставляет желать лучшего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу местных коммунальщиков, посчитав ее недостаточной и неэффективной.

Свое мнение он озвучил на заседании Совмина Крыма, во время доклада первого заместителя главы администрации Симферополя Александра Овдиенко. Как выяснилось, постоянная уборка мусора происходит далеко не на всех улицах города.

«Всего в Симферополе 1041 улица. В 2017 году в уборке находится 158 улиц», – сообщил Овдиенко

«А остальные?», – поинтересовался Аксенов.

«Имеется ввиду – в систематической режимной уборке. А остальные улицы убираются по мере необходимости», – ответил Овдиенко, добавив, что действует некий «плавающий график».

Чиновник попытался оправдать недостаточную уборку города еще и недостатком средств, заявив, что в администрации сейчас ищут источники финансирования. Главу Крыма ответ первого заместителя главы администрации Симферополя не удовлетворил. При этом Аксенов возмутился отсутствием в городе точной схемы по уборке мусора.

«Во сколько я вас вчера дождался? Я попросил в 9-30 утра привезти мне график, с номерами машин, закрепленных по улицам. Дождался в 23-30. Он был видать свежий, только подписан. Я говорю – дайте график, по которому до этого жили. Но я так понял, что старого графика не было в помине до вчерашнего вечера», – сказал Аксенов.

О наличии такого графика заявил министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов: «На самом деле схема санитарной очистки города существует. Она отработана», – сообщил министр на заседании, подтвердив, что графики разрабатывались совместно с администрацией города. При этом Карпов сразу не смог ответить на вопрос Аксенова, чьи подписи стоят на этом документе.

Между тем, глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская оспорила высказывание министра: «Я хочу уточнить, что по Симферополю у нас есть только маршруты движений, и то – не по всем улицам. А схемы, утвержденной как положено, до настоящего времени нет», – подчеркнула глава ведомства.

В то же время, вице-премьер крымского правительства Борис Зимин сообщил, что проверки служб, ответственных за уборку мусора, показали неполное количество дворников на рабочих местах. Кроме того, оказалось, что в городе не хватает более тысячи баков для мусора. Министр финансов Крыма Ирина Кивико предложила городу использовать для их закупки средства из бюджета столицы республики по перевыполненному плану доходов.

Овдиенко рассказал, что мусор в Симферополь ввозят с близь лежащих территорий – тайком сбрасывают отходы в лесополосе. Для борьбы с этим в городе устанавливаются камеры для фиксации: уже работают 13 камер, всего планируется разместить – 96. Зафиксированы и первые нарушители – на видео хорош видны и их лица, и номера машин. Материалы будут переданы в МВД.

Кроме ситуации с мусором в самом городе, проблемы горожанам доставляют и скопившиеся отходы в реке Салгир.

«Русло реки Салгир – мы говорили об этом в вопросе в 2014, 2015 и 2016 годах, но очистка не производилась. И сейчас приходят жалобы от людей, которые живут в домах недалеко от русла, на то, что мусор задерживает течение воды, и происходит подтопление домов», – доложила на заседании вице-премьер, руководитель аппарата Совмина Крыма Лариса Опанасюк.

Овдиенко признал существующую проблему, рассказав, что для ее решения администрация прибегает к помощи МЧС.

Глава Крыма пообещал взять под личный контроль ситуацию с уборкой в Симферополе, намекнув, что в случае если никаких изменений не произойдет, это может грозить кадровыми выводами безответственным чиновникам.

«Коллеги, кардинально поменяйте ситуацию. Потому что мы с Владимиром Андреевичем (Константиновым) смотрим на это все безобразие с мусором, и возникает очень много предложений», – сказал Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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