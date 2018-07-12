Защитник сборной Хорватии Домагой Вида еще раз извинился перед Россией за свою выходку после матча 1/4 финала, в котором хорваты обыграли россиян по пенальти.

Как уже сообщал «Новый День», после той встречи Вида записал видео вместе с бывшим полузащитником хорватской сборной Огненом Вукоевичем, где сам Вида кричит «Слава Украине», а Вукоевич посвящает победу киевскому клубу «Динамо», в котором он раньше играл, и Украине.

В итоге Вукоевич исключили из состава хорватской делегации, а Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. Виде было вынесено предупреждение. Он уже извинился за свою выходку и 11 июля – после матча с Англией сделал это снова. Причем, причем на русском языке.

«Я знаю, что сделал ошибку, и хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Нужно учиться на своих ошибках», – цитирует Виду «Спорт-Экспресс», отмечая: футболиста не смутило, что во время его речи кто-то свистел на трибунах.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 12.07.18

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