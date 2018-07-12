На Украине резко разлюбили хорвата Виду

На Украине резко разлюбили Хорватию и защитника ее сборной по футболу Домагоя Виду.

Как уже сообщал «Новый День», после игры ¼ финала, в которой Хорватия обыграла Россию, Вида записал видео вместе с бывшим полузащитником хорватской сборной Огненом Вукоевичем, где сам Вида кричит «Слава Украине», а Вукоевич посвящает победу киевскому клубу «Динамо», в котором он раньше играл, и Украине.

В итоге Вукоевич исключили из состава хорватской делегации, а Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. Виде было вынесено предупреждение. Он уже извинился за свою выходку, а 11 июля – после матча с Англией сделал это снова. Причем, причем на русском языке.

Это вызвало волну возмущения на Украине. И тысячи украинцев, несколько дней назад пытавшихся понизить рейтинг FIFA, наказавшую хорватов, в Facebook, теперь обрушились на Виду и всю Хорватию в целом.

«Вот смотрю я на поведение хорватов, которыми мы так гордимся, и понимаю, о каком «хорватском сценарии» на Донбассе постоянно говорит наша власть. «Хорватский сценарий» – это извиниться перед Россией? – заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук. – Хорват Видо на всю Россию извинился за фразу «Слава Украине!".

Это же как так? Теперь что – «патриотам» бежать и ставить оценку «5 звезд» странице ФИФА и писать «Видо – агент Кремля»?

Нет больше веры хорватам. В финале будем болеть за Францию. Макрон не обманет!»

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.07.18

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