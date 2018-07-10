В Сети было опубликовано видео с новыми скандальными высказываниями хорватского футболиста Домагоя Виды. На записи защитник пьёт пиво и скандирует «Слава Украине» и «Белград, гори!».

«Советский спорт» обратился за помощью к сербской девушке, чтобы та перевела, что конкретно сказал Вида. По её словам, «он говорит с кем-то по Wiber, видимо. Говорит буквально следующее: «Давай, кафана (сербский ресторан), я плачу, когда приеду! Слава Украине! Всем привет, «Белград», гори!» Потом они с Оличем поют сербскую песню, посвящённую кафане, а потом он говорит: «Йован, брат, поцелуй всех!»».

Хорват Вида отличился на очередном видео во славу Украине

В Киеве подтвердили, что там есть ресторан «Белград», где футболисты – частые гости. Владеет заведением этим заведением игравший за «Динамо» серб Горан Гавранчич.

Это уже второй ролик с неоднозначными репликами футболиста. Как писал «Новый День», в предыдущем он также славил Украину, а его товарищ Огнен Вукоевич заявил, что победа над российской командой посвящена Киеву. В результате ФИФА отстранила Вукоевича от работы на чемпионате мира и оштрафовала его на 15 тыс. долларов FIFA. Он извинился перед российскими болельщиками, пояснив, что в его словах не было политики. Оба футболиста в прошлом игроки киевского «Динамо».

Отметим, что в последнем ролике футболист сидит на фоне той же стены, что и на первом видео, и в той же футболке. Где и когда была сделана запись, неясно. Вероятно, видео записали после четвертьфинального матча ЧМ-2018, в котором Россия уступила сборной Хорватии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.18

Киевская поп-звезда: Россию в борьбе с Хорватией поддержала вся Украина. / «Нанюхались»: Bild обвинил российских футболистов в применении допинга. / Украине – не слава: Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича. Читать дальше

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