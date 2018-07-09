Украине – не слава: Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича

Хорватский футбольный союз наказал бывшего игрока сборной Хорватии, члена тренерского штаба Огнена Вукоевича за провокацию на ЧМ-2018.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организация приняла решение освободить его от обязанностей, лишив аккредитации.

Напомним, защитник сборной Хорватии Домагой Вида сразу после матча с командой России записал видеоролик, в котором выкрикнул лозунг украинских националистов «Слава Украине!». На этом же видео Вукоевич заявил, что «это победа за «Динамо» и за Украину». Ролик набрал огромное количество просмотров, футболистов обвинили в попытке политизировать матч.

Между тем, видео получило одобрение украинских националистов, которые решили, что футболисты решили «потроллить» Россию в угоду Украине.

Изначально в Федерации футбола Хорватии попытались оправдаться тем, что Вида заявил «Слава Украине!» якобы чтобы ответить на «многочисленные послания поддержки, полученные от Украины во время ЧМ-2018», учитывая его прошлую карьеру в киевском «Динамо». Тем не менее, в организации все же указали Виде на недопустимость подобных действий. Вида также получил взыскание от FIFA за неспортивное поведение, однако решение о его дисквалификации принимать не стали.

Загреб, Леонид Маковецкий

Загреб. Другие новости 09.07.18

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