Соцсети: хорваты играли, грузины шили, украинцы скакали

Форма для сборной Хорватии по футболу была пошита в Грузии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фотографиях с формой сборной Хорватии, размещенных на официальном сайте компании «Nike», на ярлыках изделий заметна надпись «Made in Georgia». Информация о Грузии как производителе товара указана и в описании товара.

Напомним, национальная команда Хорватии победила сборную России в серии пенальти, пробившись в полуфинал ЧМ-2018. Не обошлось без скандала: защитник сборной Хорватии Домагой Вида сразу после матча записал видеоролик, в котором выкрикнул лозунг украинских националистов «Слава Украине!».

Ролик набрал огромное количество просмотров, а самого футболиста обвинили в попытке политизировать матч, учитывая, что его коллега – бывший игрок команды Огнен Вукоевич в том же видео «посвятил» победу Хорватии Украине.

Вида получил предупреждение от дисциплинарного комитета FIFA – в Международной федерации футбола не восприняли его попытку оправдаться заявлением о «шутке».

Тем временем, украинские националисты пришли в восторг от слов Виды, рассмотрев в его действиях желание «потроллить» Россию в угоду Украине.

После многочисленных обвинений футболистов в провокации, в Федерации футбола Хорватии попытались оправдаться тем, что Вида заявил «Слава Украине!» якобы чтобы ответить на «многочисленные послания поддержки, полученные от Украины во время ЧМ-2018», учитывая его прошлую карьеру в киевском «Динамо». Тем не менее, в организации все же указали Виде на недопустимость подобных действий.

«Хорваты играли, грузины их обшили, а свидомые глазели и скакали. Так и живут бывшие соцреспублики – за счет чужих стараний, обслуживая кого угодно и радуясь любому поводу, в котором можно увидеть российскую неудачу, хотя бы малюсенькую», – сформулировал один из украинских пользователей поведение соотечественников.

Тбилиси, Леонид Маковецкий

Тбилиси. Другие новости 09.07.18

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