Россия билась до последнего с Хорватией, но проиграла и покинула ЧМ-2018

Сборная России по футболу в тяжелейшей борьбе выбыла из Чемпионата мира по футболу, проиграв сборной Хорватии в серии пенальти.

Команды активно начали игру, однако все попытки отправить мяч в ворота соперника оказались неудачными. Счет открыл на 31-й минуте Денис Черышев, приблизившись к штрафной и красиво пробив в девятку. На супергол россиянина хорваты ответили стремительной атакой, завершившейся ударом головой Крамарича на 39-й минуте.

Во втором тайма инициативу попытались взять хорватские футболисты, устроив несколько опасных моментов у ворот сборной России. Россияне защищались, но тем не менее провели несколько атак, но безуспешно. Основное время завершилось вничью – 1:1.

В первом тайме дополнительного времени обе сборные пошли вперед. Но удачливее оказались хорваты: на 100-й минуте гол в ворота россиян отправил Вида – 2:1. Сборная Россия после пропущенного мяча включила активный прессинг ворот соперника. В итоге во второй тайме дополнительного раунда на 115-й минуте Марио Фернандес головой поразил ворота Хорватии, сравняв счет – 2:2.

Победитель валидольного поединка в 1/4 финала турнира определился в серии пенальти. Первым бил Федор Смолов – мимо. Брозович забил в ворота Акинфеева – 1:0 в пользу Хорватии. Дзагоев сравнял счет – 1:1. Ударил Ковачич – Акинфеев отразил мяч. Фернандес пробил мимо ворот. Модрич выводит Хорватию вперед – 2:1. Игнашевич сравнивает счет. Вида забил – 3:2 в пользу хорватов. Кузяев отправил мяч – 3:3. Ракитич забил решающий гол и вывел Хорватию в полуфинал ЧМ-2018.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 07.07.18

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