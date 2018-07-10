Украинцы устроили дикий шабаш на официальной странице ФИФА в Facebook

Жители Украины, недовольные позицией Международной федерации футбола (FIFA) в связи с высказываниями хорватских футболистов, организовали массовую интернет-атаку официальной страницы организации в сети Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские пользователи специально занижают рейтинг страницы FIFA, оставляя оскорбительные комментарии.

Напомним, защитник сборной Хорватии Домагой Вида сразу после матча с командой России записал видеоролик, в котором выкрикнул лозунг украинских националистов «Слава Украине!». На этом же видео бывший игрок сборной, член тренерского штаба Хорватии Огнен Вукоевич заявил, что «это победа за «Динамо» и за Украину».

Видео получило одобрение украинских националистов, которых воодушевил хорватский «троллинг» России в угоду «Незалежной». Однако Хорватский футбольный союз не оценил творчество своих спортсменов и освободил Вукоевича от обязанностей, лишив аккредитации, а Вида получил взыскание от FIFA за неспортивное поведение. Позже в сети появилось еще одно видео с Видой, на котором он также скандирует «Слава Украине!» и «Белград, гори!».

Украинцы, крайне возмущенные тем, что в FIFA оценили ситуацию с хорватскими футболистами как неуместную политическую провокацию, решили отомстить.

На данный момент самую низкую оценку организации – 1/5, на странице FIFA оставили 154 тысячи человек. Занижая рейтинг, большинство жителей «Незалежной» не задумываются над формой изложения своих претензий, в основном повторяя националистические лозунги «Слава Украине!», а также обвиняя FIFA в «продажности» и попытке угодить России.

Между тем, известный украинский блогер Анатолий Шарий саркастически предположил, что когда в Международной федерации футбола решат принять меры из-за интернет-атаки, украинская сторона обязательно переложит всю вину на Россию: «Спорим, что когда из-за массовой атаки на аккаунты ФИФА начнутся проблемы, все с деревянными лицами заявят, что это российские боты? Помните, как с Меркель было?», – написал на своей странице в Facebook блогер.

Кроме того, в одном из роликов на своем Youtube-канале Шарий, ссылаясь на личные беседы, рассказал о том, многие эмигранты из числа украинцев испытывают чувство стыда за своих соотечественников из-за нападок на FIFA.

Фото: скрин официальной страницы ФИФА в Фейсбуке

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.07.18

Ей можно всё: в словах Собчак о Крыме не нашли экстремизма. / Хорват Вида отличился на очередном видео во славу Украине. / «Курица не птица»: в Севастополе хотят исправить историческую ошибку по имени «Кучма». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»