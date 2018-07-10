На Украине националисты подтвердили единство гитлеровского приветствия и лозунга «Слава Украине!»

Украинские экстремисты призывают отомстить Международной федерации футбола (FIFA), которая осудила политическую провокацию хорватских футболистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока жители Украины ограничиваются интернет-атакой официальной страницы организации в Facebook, но радикалы считают, что недовольным необходимо переходить к погромам.

Лидер запрещенной в России организации «Братство», неонацист Дмитрий Корчинский осудил FIFA за решение вынести предупреждение игроку сборной Хорватии Домагою Виде. Одновременно с этим подтвердив экстремистскую направленность лозунга «Слава Украине», который скандировал Вида на записанном видеоролике после матча с Россией.

В скандальном видео также засветился член тренерского штаба Огнен Вукоевич, который заявил, что «это победа за «Динамо» и за Украину». Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от обязанностей, лишив аккредитации, но Вида избежал дисквалификации.

«Там, где встретите чиновника FIFA, плюйте ему в морду. Там, где у нас на Украине есть структуры, которые имеют отношение к FIFA, все они должны сгореть. Вообще, такой подлости, которая связана со всем этим так называемым спортом – а на самом деле политикой, с тем отношением к Украине… Я убежден, сказал бы он (Вида) «Слава России!», ничего бы не было, сказал бы он «Слава Хорватии!», ничего бы не было, сказал бы он «Слава Нидерландам!», ничего бы не было. «Слава Украине!» – сегодня экстремистский лозунг, это что раньше было «Хайль Гитлер!». Так вот – слава Украине, братья и сестры! Слава Украине – всегда! Что касается «москалей», футбольных коррупционеров этой международной организации – слава Украине всегда! Они еще захлебнутся», – заявил Корчинский в видеоролике, опубликованном на Youtube-канале «Всемирно-Броварское телевидение».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.07.18

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