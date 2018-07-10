Шумно, но с оглядкой: Генпрокурор Украины отметился на странице ФИФА

К травле Международной федерации футбола (FIFA) интернет-пользователями из Украины подключились высокопоставленные чиновники «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к атаке официальной страницы организации в сети Facebook присоединился генпрокурор Украины Юрий Луценко. Его участие в травле FIFA заметил один из пользователей, опубликовавший подтверждающий скриншот на своей странице в сети.

Напомним, недовольные позицией FIFA в связи с высказываниями хорватских спортсменов – игрока сборной Домагоя Виды и члена тренерского штаба Огнена Вукоевича украинцы организовали массовую интернет-атаку официальной страницы организации. За скандирование националистического лозунга «Слава Украине!» Виде вынесли предупреждение, а Вукоевича, посвятившего «Незалежной» победу Хорватии в матче с Россией, лишили аккредитации по решению Хорватского футбольного союза. После этого украинцы решили отомстить организации, занизив ее рейтинг в Facebook и массово оставляя оскорбительные комментарии. На данный момент – самую низкую оценку организации – 1/5, на странице FIFA оставили 159 тысяч человек.

Примечательно, что хоть Луценко и решил присоединиться к акции, но выставлять организации минимальную оценку не решился. Генпрокурор «оценил» работу FIFA на 3/5, чем вызвал насмешку других участников травли, предположивших, что Луценко таким образом, в случае международного скандала, сможет избежать критики и обвинений.

Тем временем, украинские радикалы призывают не ограничиваться интернет-атаками, и «наказать» FIFA, устроив поджоги в структурах организации, расположенных на территории Украины. Резко осудили Международную федерацию футбола и в Верховной раде Украины, считая, что она якобы подыгрывает России в конфликте с «Незалежной».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.07.18

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