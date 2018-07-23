Неблагодарные хорваты: Украина обиделась на весь мир

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион раскритиковала мировое сообщество за пренебрежительное отношение к Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», киевлянка уверена, что благодаря ЧМ-2018 по футболу, который прошел в России, весь мир, в том числе и Хорватия, продемонстрировали свое отношение к «Незалежной».

«Самое страшное – пренебрежительное отношение к нам во всем мире. Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг «Слава Украине». Даже хорваты нас посылают. Те, что когда-то с территории западной Украины переселились на Балканы», – цитирует Фарион украинские СМИ. При этом радикально настроенная киевлянка обещает, что в ближайшее время даже предоставит доказательства того, что своим происхождением выходцы из балканского государства обязаны именно Украине.

«Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним «хорваты». Это же от нашего Хорива (согласно Повести временных лет Хорив – имя одного из трех братьев, основавших Киев – прим. НД)», – заключила Фарион.

Как уже сообщал «Новый День», после игры ¼ финала, в которой Хорватия обыграла Россию, Вида записал видео вместе с бывшим полузащитником хорватской сборной Огненом Вукоевичем, где сам Домагой Вида кричит «Слава Украине», а Вукоевич посвящает победу киевскому клубу «Динамо», в котором он раньше играл, и Украине.

В итоге Вукоевич исключили из состава хорватской делегации, а Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. Виде было вынесено предупреждение. Он почти сразу извинился за свою выходку. Это вызвало волну возмущения на Украине.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 23.07.18

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