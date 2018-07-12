В «Херсонесе Таврическом» отреставрировали уникальные сооружения

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отреставрировали объект культурного наследия «Куртина 19 и башня 16».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реставрационные работы начались еще в украинский период, в 2008 году.

Куртина расположена на сложном геологическом участке, из-за чего объект начал «проседать». Довести реставрационные работы до конца удалось уже после воссоединения Крыма с Россией – благодаря новому проекту реставрации, который разработали в рамках ФЦП по развитию региона.

«Куртина 19-я построена в III веке до нашей эры, впоследствии неоднократно ремонтировалась и перестраивалась. Она представляет собой участок оборонительной линии юго-восточного района Херсонеса. Фланкируется XVI и XVII оборонительными башнями. Длина куртины около 89 метров. Имеет две калитки с выходом из цитадели. 19-я куртина оборонительных сооружений Херсонеса является уникальным образцом античной фортификации. Подобных сооружений нет во всем Северном Причерноморье», – отметили в пресс-службе музея заповедника.

Напомним, процесс возрождения музея-заповедника «Херсонес Таврический» начался после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Его реконструкцию предусмотрели федеральной целевой программой по развитию региона, благодаря статусу особенного ценного объекта удалось увеличить финансирование деятельности музея. Кроме того, президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ передать Севастополю земельные участки, необходимые для создания историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.07.18

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