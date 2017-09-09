Минобороны РФ обязали отдать землю, необходимую «Херсонесу Таврическому»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Севастополь, состоявшейся 18-20 августа. В числе прочего предусмотрено выделение средств на реконструкцию и развитие музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги из федерального бюджета в ближайшие 3 года будут направлены, в первую очередь, на улучшение технической оснащенности и транспортной доступности заповедника.

Кроме того, поручено определить организационно-правовую форму организации, занимающейся воссозданием историко-культурного облика Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также установить границы территории, определить объемы и источники финансирования заповедника.

Минобороны России необходимо освободить и передать Севастополю земельные участки, необходимые для создания историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Все поручения президента должны быть выполнены до 31 января 2018 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.09.17

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