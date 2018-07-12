В Крыму оставили без работы частных и материковых проектировщиков

В Крыму прекратят практику доверять разработку архитектурно-планировочной документации частным организациям и специалистам с материка. Этот вопрос обсуждался на очередном заседание республиканского Архитектурно-градостроительного совета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди прочих рассматривались вопросы внесения изменений в зону с особой архитектурно-планировочной организацией, расположенную на территории объекта культурного наследия федерального значения археологического комплекса «Неаполь Скифский», и изменения генерального плана крымской столицы.

«На мой взгляд, подобными крупными проектами, такими как проектирование генплана, должна заниматься только местная государственная организация, поскольку в случае привлечения частного лица, по уже сложившейся традиции, правительство республики Крым теряет время, средства, и при всем этом качество работ оставляет желать лучшего, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Более того, крымское руководство готово пойти по пути единственного исполнителя через соответствующее постановление Правительства Российской Федерации».

Подобные задачи планируется поручить научно-исследовательскому институту «КрымНИИпроект». Чиновникам поручено определить, имеются ли в наличии достаточные мощности, техника и специалисты. Кроме того, необходимо провести мониторинг государственных подразделений на территории Республики Крым, которые готовы приступить к работе.

«Также в ближайшее время следует сформировать единый шаблон взаимодействия с подрядчиками, чтобы максимально быстро уйти от режима ручного регулирования и не распылять силы и ресурсы», – подытожил Аксенов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.07.18

Крымские порты наладят сотрудничество с пострадавшими от санкций странами. / Разборки в Феодосии: экс-депутаты ничего не помнят, но готовы выступить в суде. / В Крыму нашли способ снизить цены на бензин. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»