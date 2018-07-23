Прокуратура Крыма займется генпланом Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал принятый в 2016 году генеральный план Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в главный архитектурно-планировочный документ крымской столицы необходимо вносить ряд изменений. «Генеральный план никакой, я уже об этом не раз говорил: ничего не соответствует реалиям, никакие моменты не учтены. – рассказал Аксенов. – Я поручил совместно с прокуратурой провести проверку, как он был принят предыдущим руководством города».

Отметим, в 2016 году администрацией Симферополя руководил Геннадий Бахарев, а разработкой документа занималась фирма с материка.Как сообщал «Новый День», после неудачного генерального плана Симферополя в Крыму потребовали прекратить практику доверять разработку архитектурно-планировочной документации частным организациям и специалистам с материка.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.07.18

Драка за полномочия и зарплату: в Севастополе депутаты и чиновники «забыли» о городе, доказывая, кто важнее. / Вице-спикер Госсовета Крыма ушел в отставку. / Не пользуйтесь дырой в заборе: на Чауде запретили собирать осколки и ловить рыбу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»